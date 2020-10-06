Сельчанку не стали наказывать за кражу крупной суммы из банкомата

В Вадинске 31-летнюю местную жительницу не стали судить за кражу 40 000 рублей.
Женщина увидела забытые кем-то деньги в купюроприемнике банкомата и решила присвоить их. Обогатившись, она поспешила скрыться и потратить добычу.
Как оказалось, банкноты оставила другая сельчанка. Она заявила о краже, но в процессе разбирательства женщины помирились.
Злоумышленница полностью возместила нанесенный ею материальный ущерб и извинилась за корыстное побуждение.
«Анализируя характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая то, что подсудимая ранее не судима, привлекается к уголовной ответственности впервые за преступление средней тяжести, вину признала, характеризуется положительно, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой», - сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.
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Ты - моя подруга,
Мы с тобой друзья.
Ты - такая дура,
Прямо, как и я!