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Криминал

Сельчанку не стали наказывать за кражу крупной суммы из банкомата

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В Вадинске 31-летнюю местную жительницу не стали судить за кражу 40 000 рублей.

Женщина увидела забытые кем-то деньги в купюроприемнике банкомата и решила присвоить их. Обогатившись, она поспешила скрыться и потратить добычу.

Как оказалось, банкноты оставила другая сельчанка. Она заявила о краже, но в процессе разбирательства женщины помирились.

Злоумышленница полностью возместила нанесенный ею материальный ущерб и извинилась за корыстное побуждение.

«Анализируя характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая то, что подсудимая ранее не судима, привлекается к уголовной ответственности впервые за преступление средней тяжести, вину признала, характеризуется положительно, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой», - сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.

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Гость||

Ты - моя подруга,

Мы с тобой друзья.

Ты - такая дура,

Прямо, как и я!

Имя: Гость
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