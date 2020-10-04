В Кузнецком районе безработного отца 5 детей наказали за кражу бака

04.10.2020 | 14:56

В Кузнецком районе на скамье подсудимых оказался 39-летний отец пятерых детей. Мужчину обвинили в краже с незаконным проникновением в хранилище.

В июне нигде не работающий сельчанин залез в чужую баню и забрал металлический бак емкостью 30 литров. Ущерб, причиненный хозяевам, составил 1 400 рублей.

Украденное злоумышленник сдал в пункт приема цветных металлов в другом селе. Чуть позже правоохранители установили его личность.

В ходе расследования сельчанин возместил ущерб, а в период рассмотрения уголовного дела встал на учет в центре занятости населения.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом личности подсудимого, его отрицательных характеристик, суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пока приговор не вступил в законную силу.