Поездка в Белинский район обернулась для сельчанина сроком

В Башмаковском районе перед судом предстал местный житель, обвиненный в незаконном хранении взрывчатого вещества.
Как установило следствие, 20 мая 2017 года мужчина побывал в селе Похвистнево Белинского района. В разрушенной стене дома он обнаружил металлическую банку и заглянул внутрь. Содержимым находки было вещество серо-зеленого цвета, известное как бездымный порох.
Экспертиза подтвердила это. Общая масса взрывчатки составила 172,4 грамма.
Сельчанин забрал банку и привез ее домой, в Башмаковский район. Он хранил порох за деревянным столом до тех пор, пока его не изъяли полицейские.
«В судебном заседании вину гражданин признал, пояснив, что банку с порохом забрал к себе домой, чтобы в дальнейшем использовать для изготовления охотничьих патронов, когда после снятия судимости получит разрешение на хранение и ношение оружия», - рассказали в пресс-службе Башмаковского районного суда.
Служители Фемиды приговорили сельчанина к двум годам лишения свободы условно и выплате штрафа в 10 000 рублей. Пока решение суда не вступило в законную силу.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.