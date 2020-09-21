Поездка в Белинский район обернулась для сельчанина сроком

21.09.2020 | 13:38

В Башмаковском районе перед судом предстал местный житель, обвиненный в незаконном хранении взрывчатого вещества.

Как установило следствие, 20 мая 2017 года мужчина побывал в селе Похвистнево Белинского района. В разрушенной стене дома он обнаружил металлическую банку и заглянул внутрь. Содержимым находки было вещество серо-зеленого цвета, известное как бездымный порох.

Экспертиза подтвердила это. Общая масса взрывчатки составила 172,4 грамма.

Сельчанин забрал банку и привез ее домой, в Башмаковский район. Он хранил порох за деревянным столом до тех пор, пока его не изъяли полицейские.

«В судебном заседании вину гражданин признал, пояснив, что банку с порохом забрал к себе домой, чтобы в дальнейшем использовать для изготовления охотничьих патронов, когда после снятия судимости получит разрешение на хранение и ношение оружия», - рассказали в пресс-службе Башмаковского районного суда.

Служители Фемиды приговорили сельчанина к двум годам лишения свободы условно и выплате штрафа в 10 000 рублей. Пока решение суда не вступило в законную силу.