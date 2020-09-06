Пензенец растратил полученные на ремонт авто десятки тысяч рублей

06.09.2020 | 18:26

Дорого обошелся запланированный ремонт автомобиля 47-летней жительнице Пензы, учитывая, что к работам мастер так и не приступил, а она ему уже заплатила.

«Первоначально за ремонт транспортного средства мужчина озвучил сумму в размере 36 тысяч рублей. Женщина согласилась и передала деньги. Затем мужчина попросил перевести еще несколько тысяч рублей якобы на приобретение запасных частей для автомобиля.

В итоге за ремонт машины женщина передала 57 700 рублей. Получив от заявительницы денежные средства, злоумышленник даже и не намеревался приступить к ремонту транспортного средства», - сообщил начальник отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Деньги «мастер» просто потратил на личные нужды. Теперь 29-летнему жителю города Пензы придется ответить за мошенничество перед законом. Кстати, ранее он уже был судим.