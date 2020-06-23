40-летний мужчина устроил дебош в центре Пензы

23.06.2020 | 09:54

В Пензе задержан мужчина, устроивший дебош у входа в административное здание на улице Пушкина. Инцидент произошел утром в понедельник, 22 июня.

«В 7:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны прибыл к охраняемому объекту, где за несколько минут до этого сотрудником предприятия была нажата кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы выяснили, что некоторое время назад на проходную организации зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Мужчина вел себя неадекватно. Речь была невнятной. Он нецензурно бранился и не мог объяснить, что ему нужно.

Когда охранник попытался его выпроводить, мужчина вышел на улицу и ударил ногой по входной двери. Стекло разбилось. Злоумышленник скрылся.

«Все случившееся было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Выслушав рассказ очевидцев и просмотрев видеоматериал, сотрудники Росгвардии приступили к поиску хулигана», - уточнили представители ведомства.

В результате нарушителя задержали около одного из домов на улице Пушкина. Им оказался 40-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.