В Пензе 26-летний мужчина повредил три автомобиля малярным валиком

19.06.2020 | 09:23

В четверг, 18 июня, в Пензе задержали мужчину, умышленно нанесшего ущерб нескольким автомобилям.

«В полночь патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что во дворе дома на проспекте Победы мужчина повреждает припаркованные транспортные средства», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по области.

Прибыв на место, стражи порядка задержали нарушителя. Им оказался 26-летний мужчина.

Владелец одной из пострадавших машин рассказал, что через окно услышал странные звуки. Выглянув, он заметил гражданина, бившего по автомобилю предметом, похожим на кронштейн от малярного валика.

Очевидец сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Оказалось, от рук злоумышленника пострадали три машины. У них были разбиты и поцарапаны стекла. Что стало мотивом для агрессивного поведения, не сообщается.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции», - резюмировали представители Росгвардии.