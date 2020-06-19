Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|10:42
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Криминал

В Пензе 26-летний мужчина повредил три автомобиля малярным валиком

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В четверг, 18 июня, в Пензе задержали мужчину, умышленно нанесшего ущерб нескольким автомобилям.

«В полночь патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что во дворе дома на проспекте Победы мужчина повреждает припаркованные транспортные средства», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по области.

Прибыв на место, стражи порядка задержали нарушителя. Им оказался 26-летний мужчина.

Владелец одной из пострадавших машин рассказал, что через окно услышал странные звуки. Выглянув, он заметил гражданина, бившего по автомобилю предметом, похожим на кронштейн от малярного валика.

Очевидец сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Оказалось, от рук злоумышленника пострадали три машины. У них были разбиты и поцарапаны стекла. Что стало мотивом для агрессивного поведения, не сообщается.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции», - резюмировали представители Росгвардии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Молодец санитар улиц!имеешь авто ставь в гараже или на стоянке.

Гость||

руки оторвать дибилу

Гость||

У домов проживания ставить машины запрещено,это гостевые парковки. Решение Верховного суда РФ.

Гость||

Дон Кихот-маляр. У него на голове было ведро от краски?

Гость||

Гость писал(a):

Молодец санитар улиц!имеешь ав
Белочка тебя накроет, тоже станешь

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.06.2020 09:33|

Молодец санитар улиц!имеешь авто ставь в гараже или на стоянке.

Завидуй молча.

Гость||

Кронштейн от малярного валика - бюгель.

Кронштейн — опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости выступающих или выдвинутых в горизонтальном направлении частей.

Ситуация страшна, журналисты смешны.

Гость||

Оторвать руки и ноги -это порча личного имущества

Гость||

А для того, кто тут пишет про санитара улиц-тебе тоже надо оторвать все воступающие части и к тому же ты подстрекаешь к порче имущества граждан и хулиганским деяниям

Гость||

Гость писал(a):

Молодец санитар улиц!имеешь авто ставь в гараже или на стоянке.
Очень глупый санитар улиц. Теперь еще оплатит ремонт машин, которые его так раздражали.

Гость||

этих санитаров голой ж---ой по асфальту....

Гость||

Гость писал(a):

Теперь еще оплатит ремонт машин
ага когда нибудь но пенсии точно начнет.

Имя: Гость
Комментарий:

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