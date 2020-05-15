Криминал

Пензенца ждут исправительные работы за долг сыну почти в 300 тысяч

Печать

42-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых за неуплату алиментов без уважительных причин.

В 2003 году у мужчины родился сын. Позже он развелся с супругой и по решению суда должен был платить алименты на несовершеннолетнего ребенка, но с 6 ноября 2019 года по 7 февраля 2020-го пренебрегал своим родительским долгом. При этом гражданин знал, что судебный пристав возбудил в отношении него исполнительное производство.

Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила 283 898 рублей 29 копеек.

«Злостному алиментщику назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

за три месяца насчитали почти 300 косых?? Он что Абрамович?

Гость||

еще год потерпеть и сын уж совершеннолетним станет

Гость||

фигасе се, за три месяца сколько набежало. микрофинансы отдыхают

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте