Пензенца ждут исправительные работы за долг сыну почти в 300 тысяч

42-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых за неуплату алиментов без уважительных причин.
В 2003 году у мужчины родился сын. Позже он развелся с супругой и по решению суда должен был платить алименты на несовершеннолетнего ребенка, но с 6 ноября 2019 года по 7 февраля 2020-го пренебрегал своим родительским долгом. При этом гражданин знал, что судебный пристав возбудил в отношении него исполнительное производство.
Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила 283 898 рублей 29 копеек.
«Злостному алиментщику назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
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