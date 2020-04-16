В Пензе задержанный у вокзала мужчина попытался подкупить полицейского

16.04.2020 | 20:42

43-летний житель Пензенской области подозревается в попытке подкупить полицейского патрульно-постовой службы.

«Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в нескольких метрах от входа в железнодорожный вокзал станции Пенза-I. Стражи правопорядка доставили его в комнату полиции для составления административного протокола», - пояснила представитель пресс-службы Пензенского ЛО МВД России на транспорте Нина Агарева.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде мужчине грозил штраф от 500 до 1 000 рублей или до 15 суток ареста. Чтобы избежать наказания, гражданин предложил полицейскому 4 400 рублей.

Страж порядка отказался от взятки и сообщил о случившемся руководству. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Если вина гражданина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до одного года.