Криминал

В Пензе задержанный у вокзала мужчина попытался подкупить полицейского

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43-летний житель Пензенской области подозревается в попытке подкупить полицейского патрульно-постовой службы.

«Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в нескольких метрах от входа в железнодорожный вокзал станции Пенза-I. Стражи правопорядка доставили его в комнату полиции для составления административного протокола», - пояснила представитель пресс-службы Пензенского ЛО МВД России на транспорте Нина Агарева.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде мужчине грозил штраф от 500 до 1 000 рублей или до 15 суток ареста. Чтобы избежать наказания, гражданин предложил полицейскому 4 400 рублей.

Страж порядка отказался от взятки и сообщил о случившемся руководству. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Если вина гражданина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

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Гость||

Ппс ублюдки

Гость||

А ты кто, умник?

Гость||

А то он и есть - пытавшийся откупиться ханурик)))

Гость||

Молодцы! Проявили сознательность! Из-за таких взяткодателей мы и живём плохо!

Имя: Гость
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