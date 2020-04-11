В Пензе женщина отдала 27 500 рублей за несуществующий товар

11.04.2020 | 18:35

Мотобуксировщик стал наживкой для интернет-мошенника, который решил поймать доверчивых граждан и завладеть их деньгами. С этой целью злоумышленник разместил на одном из сайтов объявление о продаже механического транспортного средства. Через несколько дней на связь вышла женщина.

«Они договорились о покупке данной техники, и потерпевшая перечислила аванс в размере 5 000 рублей. Через несколько дней в ходе очередного телефонного разговора осужденный убедил потерпевшую в том, что необходимо перечислить еще денежные средства - в размере 22 500 рублей», - рассказал старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Таким образом, мошенник продал доверчивой гражданке несуществующий мотобуксировщик за 27 500 рублей. После этого он перестал выходить на связь и скрылся, но не от сотрудников правоохранительных органов.

«Приговором суда он признан виновным в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства», - уточнил Данила Милованов.