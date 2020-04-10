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Криминал

Сотрудники бековской полиции вышли на подозреваемого по следам на снегу

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Молодой человек из хулиганских побуждений спалил три нежилых дома. Поджигателя задержали сотрудники бековской полиции.

Сначала полыхнуло здание на улице Революции. Огонь заметила женщина, проживающая по соседству, и вызвала пожарных. Когда спасатели прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации возгорания, они заметили, что вспыхнул второй дом, находившийся примерно в 100 метрах от места происшествия.

«Оперативники предположили, что возможной причиной возгорания стал поджог. Это подтвердила и пожарно-техническая экспертиза. Полицейские стали отрабатывать лиц, ведущих бродяжнический образ жизни и злоупотребляющих спиртными напитками, однако данная версия своего подтверждения не нашла», - сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

А через три недели после первого инцидента в полицию рано утром поступило сообщение об очередном пожаре в нежилом доме на окраине районного центра. На этот раз злоумышленник в прямом смысле слова наследил: на свежем снегу остались отпечатки обуви, которые уходили в овраг. Они и привели оперативников к дому поджигателя.

«Им оказался 20-летний местный житель. Подозреваемый в содеянном сознался. Он пояснил, что все преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия молодой человек объяснил тем, что ему нравилось наблюдать за огнем. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,5 млн рублей», - пояснила Елена Федоськина.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Гость||

По снегу доберутся к тебе мои следы)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ему нравилось наблюдать за огнем.
Кочегаром будет....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ему нравилось наблюдать за огнем
Ну и понаблюдал-таки, и 5 лет отдыха впридачу.

Имя: Гость
Комментарий:

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