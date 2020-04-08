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Криминал | В Сосновоборском районе племянник украл из дома тети 236 тыс. руб.

08.04.2020|20:07
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В Сосновоборском районе осужден 31-летний безработный житель села Вачелай, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признан виновным в краже и незаконном проникновении в жилище.

Согласно материалам дела, 28 августа 2019 года подсудимый приехал в гости к тете и узнал, что она с мужем собирается уехать в Москву на присягу к сыну. Пока супруги были заняты (они забивали поросенка), гость вынул из замочной скважины ключ от дома и забрал его.

Пропажа не осталась незамеченной. Хозяин жилища обнаружил, что ключ исчез, и поручил другому своему родственнику приглядывать за домом и ставить «маячки».

«Тот вставил в проем дверной коробки спички и 30 августа обнаружил их отсутствие. Узнав об этом, хозяин попросил родственника организовать личное наблюдение», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Вечером 1 сентября сторож, следивший за домом из своей машины, увидел, как внутрь зашел мужчина. Он проследовал за ним и задержал его.

Вернувшись, хозяева обнаружили пропажу 236 тыс. руб. Племянник признался, что украл их.

«Злоумышленник рассказал, что 29 августа при помощи похищенного ключа проник в дом тети и похитил личные сбережения семьи, однако 1 сентября вновь пришел, намереваясь вернуть их на место. Однако при задержании никаких денег при нем не имелось», - констатировала Светлана Артамонова.

Впоследствии мужчина раскрыл местонахождение тайника. Там находилось 182 900 рублей. Остальные деньги он носил с собой и покупал на них спиртное.

«По совокупности совершенных преступлений суд приговорил сосновоборца к 1 году 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К назначенному наказанию суд присоединил дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 10 месяцев 23 дня, не отбытое по предыдущему приговору суда», - добавила Светлана Артамонова.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскали 53 100 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу. Подсудимый надеется добиться его смягчения.

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Источник — фото pixabay.com
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