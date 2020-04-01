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Криминал | В Спасске юноша ограбил магазин после отказа продать ему пиво в долг

01.04.2020|11:54
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В Спасске осудили 18-летнего горожанина, который украл две бутылки пива на глазах у продавца.

Как установило следствие, юноша пришел пьяным в торговый зал и попросил продать ему в долг пенный напиток. Когда ему в этом отказали, он подошел к холодильнику и взял из него по бутылке пива «Мужики на Волге» и «Варварка» объемом 1,35 литра.

На требование продавца или оплатить товар, или вернуть его на место злоумышленник не отреагировал и вышел из магазина.

Материальный ущерб потерпевшей составил 150 рублей 40 копеек, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда Пензенской области.

На суде юноша свою вину полностью признал и объяснил, что на преступление его толкнуло состояние алкогольного опьянения.

Служители Фемиды отнесли это к отягчающим обстоятельствам. К ним же добавили то, что злоумышленник дважды привлекался к административной ответственности за появление нетрезвым в общественных местах, а по месту жительства и учебы характеризуется как лицо злоупотребляющее спиртным.

«Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов», - добавили в пресс-службе.

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