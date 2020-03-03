Сетевое издание|18+|Вторник|3 мар 2020|16:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  74.11  |  $  66.63

Криминал | В Сердобском районе осудили чиновницу, желавшую спасти подругу

03.03.2020|15:17
Печать

53-летнюю жительницу Сердобского района осудили за дачу ложных показаний. Женщина нарушила закон, желая помочь своей подруге.

Та являлась сотрудницей администрации сельсовета и за 20 000 рублей, а также две бутылки вина выдала незнакомцу справку о том, что он владелец подсобного хозяйства. Соответствующий документ ему понадобился для продажи картофеля на пензенских ярмарках.

Инцидент произошел 11 октября 2018 года. Чиновницу задержали сразу же после получения взятки.

19 ноября 2019 года состоялось судебное заседание, на котором подруга обвиняемой, тоже являющаяся сотрудницей администрации сельсовета, выступала в качестве свидетеля. Женщину предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, и она сообщила, что никакой взятки не было, деньги и вино чиновница не требовала и не получала.

Свои показания сельчанка повторила и на следующем судебном заседании, состоявшемся 23 мая.

«Суд, давая оценку показаниям свидетеля, расценил их как ложные, данные с целью оказать помощь подсудимой», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Чиновницу признали виновной в получении взятки и лишили свободы на срок 3 года и 6 месяцев условно. А ее подруга оказалась на скамье подсудимых.

«Свою вину в совершении преступления она не признала, пояснив, что давала правдивые показания. Исследовав материалы дела, допросив свидетелей, суд пришел к выводу о ее причастности к совершению преступления», - добавили в пресс-службе.

Женщину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно.

Осужденная с приговором не согласилась и подала апелляцию. Однако ее оставили без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|03.03.2020 15:34|

penzainform.ru писал(a):

Женщину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно.
А что этой не условку?

Гость|03.03.2020 15:44|

Ждём сегодня новостей с Сосноворска по "пиписькиному" делу!!!

Гость|03.03.2020 15:52|

была бы дочкой Вдонина - отделалась бы штрафом

Гость|03.03.2020 16:31|

ДУРДОМ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте