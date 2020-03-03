03.03.2020 | 15:17

53-летнюю жительницу Сердобского района осудили за дачу ложных показаний. Женщина нарушила закон, желая помочь своей подруге.

Та являлась сотрудницей администрации сельсовета и за 20 000 рублей, а также две бутылки вина выдала незнакомцу справку о том, что он владелец подсобного хозяйства. Соответствующий документ ему понадобился для продажи картофеля на пензенских ярмарках.

Инцидент произошел 11 октября 2018 года. Чиновницу задержали сразу же после получения взятки.

19 ноября 2019 года состоялось судебное заседание, на котором подруга обвиняемой, тоже являющаяся сотрудницей администрации сельсовета, выступала в качестве свидетеля. Женщину предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, и она сообщила, что никакой взятки не было, деньги и вино чиновница не требовала и не получала.

Свои показания сельчанка повторила и на следующем судебном заседании, состоявшемся 23 мая.

«Суд, давая оценку показаниям свидетеля, расценил их как ложные, данные с целью оказать помощь подсудимой», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Чиновницу признали виновной в получении взятки и лишили свободы на срок 3 года и 6 месяцев условно. А ее подруга оказалась на скамье подсудимых.

«Свою вину в совершении преступления она не признала, пояснив, что давала правдивые показания. Исследовав материалы дела, допросив свидетелей, суд пришел к выводу о ее причастности к совершению преступления», - добавили в пресс-службе.

Женщину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно.

Осужденная с приговором не согласилась и подала апелляцию. Однако ее оставили без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.