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Криминал | Сельчанка пришла в ПФР за пособием, а ушла с украденными деньгами

27.02.2020|14:23
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33-летнюю жительницу Тамалы осудили за хищение денег в государственном учреждении.

После смерти отца женщина обратилась в районное подразделение Пенсионного фонда РФ, чтобы оформить пособие на погребение.

Когда обслуживавшая ее сотрудница вышла из комнаты подписать необходимые документы, посетительница вытащила из ее сумки кошелек с 4 400 рублями и поспешила ретироваться.

Злоумышленница, вероятно, не учла, что перегородки между помещениями прозрачные, к тому же в здании установлены камеры видеонаблюдения.

Личность преступницы быстро установили, в период дознания она возместила потерпевшей материальный ущерб.

Суд назначил жительнице Тамалы наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 5% зарплаты условно с испытательным сроком на 6 месяцев, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|27.02.2020 14:34|

прф не обеднеет

Гость|27.02.2020 14:37|

penzainform.ru писал(a):

с удержанием ежемесячно в доход государства 5% зарплаты условно
Это как?

Гость|27.02.2020 14:46|

Знаете почему у нас не воруют дорогие тачки ? Потому что ни у кого из нас нет дешевых..... ) так гласит одна из любимых поговорок коренных жителей Эмиратов.....

Гость|27.02.2020 15:09|

Зачем ждать 60 лет? Жить хочется здесь и сейчас.

Гость|27.02.2020 16:44|

а СКОЛЬКО ПРФ поимело с народа, подсчитали?!!!

Имя: Гость
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