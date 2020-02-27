33-летнюю жительницу Тамалы осудили за хищение денег в государственном учреждении.
После смерти отца женщина обратилась в районное подразделение Пенсионного фонда РФ, чтобы оформить пособие на погребение.
Когда обслуживавшая ее сотрудница вышла из комнаты подписать необходимые документы, посетительница вытащила из ее сумки кошелек с 4 400 рублями и поспешила ретироваться.
Злоумышленница, вероятно, не учла, что перегородки между помещениями прозрачные, к тому же в здании установлены камеры видеонаблюдения.
Личность преступницы быстро установили, в период дознания она возместила потерпевшей материальный ущерб.
Суд назначил жительнице Тамалы наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 5% зарплаты условно с испытательным сроком на 6 месяцев, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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