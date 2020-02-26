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Криминал | В Лунинском районе работников пилорамы наказали за незаконную рубку

26.02.2020|13:26
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В Лунинском районном суде вынесли приговор трем мужчинам, незаконно срубившим девять деревьев вдоль перегона разъезд 54-й км – станция Танеевка.

Факт незаконной рубки сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте выявили в конце октября 2019 года. Ущерб от действий «черных лесорубов» превысил 38 000 рублей.

Правоохранители заподозрили в совершении преступления работников пилорамы. Осмотрев территорию организации, они обнаружили ствол дерева и стопку свежих досок.

Суд признал мужчин виновными. Двух злоумышленников приговорили к одному году лишения свободы, одного – к двум годам лишения свободы условно.

«Приговор вступил в силу 26 февраля», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе линейного отдела.

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Источник — фото pixabay.com
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