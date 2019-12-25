25.12.2019 | 09:56

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

Криминальный инцидент произошел в квартире одного из домов в 3-м проезде Можайского во вторник, 24 декабря. Сообщение о драке получил патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, дверь открыла женщина. Она рассказала, что в квартире отдыхала компания. Между двумя участниками застолья вспыхнула ссора, и один несколько раз ударил другого кулаком по голове.

«Для оказания помощи пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. Медики осмотрели пациента и приняли решение о его немедленной госпитализации», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

33-летнего подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.