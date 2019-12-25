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Криминал | 33-летнего пензенца задержали после драки на Северной Поляне

25.12.2019|09:56
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

Криминальный инцидент произошел в квартире одного из домов в 3-м проезде Можайского во вторник, 24 декабря. Сообщение о драке получил патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, дверь открыла женщина. Она рассказала, что в квартире отдыхала компания. Между двумя участниками застолья вспыхнула ссора, и один несколько раз ударил другого кулаком по голове.

«Для оказания помощи пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. Медики осмотрели пациента и приняли решение о его немедленной госпитализации», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

33-летнего подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.12.2019 10:19|

Алкаши

Гость|25.12.2019 10:48|

Боярки им вёдрами и Мир станет чище.

Имя: Гость
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