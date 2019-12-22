22.12.2019 | 11:22

В Никольском районе полицейские раскрыли кражу. С соответствующим заявлением в полицию обратился 69-летний местный житель.

Пенсионер рассказал, что в своем доме в селе Карамалы выпивал со знакомыми. Когда хозяин впал в бессознательное состояние, кто-то из гостей вытащил из кармана его куртки 5 000 рублей.

Прибывшие на место полицейские обошли все ближайшие дворы, опросили соседей и сумели восстановить картину событий.

Оказалось, что к преступлению причастна 34-летняя односельчанка потерпевшего, которая раньше уже привлекалась к уголовной ответственности. Женщина во всем призналась.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.