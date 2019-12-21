21.12.2019 | 10:48

Из контейнера, стоявшего на грузовой железнодорожной платформе, были украдены 10 коробок с мебельной фурнитурой. Однако похитителю не удалось пустить товар в оборот: он был задержан транспортными полицейскими в тот момент, когда сбрасывал груз на землю.

Суд вынес решение о заключении 37-летнего жителя Пензы под стражу.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Аналогичное преступление было раскрыто в феврале 2019 года. На станции Пенза-II 31-летний пензенец срезал запорно-пломбировочное устройство, открыл створку контейнера и вытащил из него 10 коробок с мебельной фурнитурой на сумму 31 000 рублей. Его также задержали.