19.12.2019 | 15:32

Во вторник, 17 декабря, в Пензенском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении супругов из села Балкашино Белинского района. Пара обвиняется в грабеже, а муж - еще и в убийстве.

Согласно обвинительному заключению, нигде не работающие супруги решили ограбить какого-нибудь из мужчин, с которыми 47-летняя женщина специального для этих целей переписывалась в чате знакомств. На удочку злоумышленников попался 45-летний художник из Заречного.

Сельчанка пригласила нового знакомца в гости, обещая изобильный стол и совместный досуг. 14 декабря 2018 года супруги встретили его на остановке, причем 38-летний муж представился братом женщины. Все трое пришли в дом, и началось застолье.

Вскоре злоумышленники на глазах у гостя достали из кармана его куртки, висевшей на вешалке, 4 950 рублей. Когда зареченец потребовал отдать деньги, хозяин дома избил его, а затем перетащил к мусорной свалке, где взял металлическую банку из-под краски и не менее пяти раз ударил жертву по голове. Художник скончался на месте.

«В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания. Суду предстоит исследовать все материалы дела, допросить свидетелей, потерпевшую, подсудимых, выслушать прения сторон, последние слова подсудимых и вынести окончательное решение по делу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.