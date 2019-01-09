09.01.2019 | 17:51

Свидание с жительницей села Балкашино Белинского района стало роковым для 38-летнего зареченца. Он был убит мужем своей новой знакомой, но не из ревности, а согласно разработанному семейной парой плану. Женщина сообщила супругу о том, что переписывается кое с кем на сайте знакомств.

«Потом муж мне подал идею, говорит: «Найдешь такого, чтобы с деньгами, он приедет, я его здесь грохну», - рассказала женщина.

Зареченец согласился на личную встречу и захватил с собой на свидание продукты и алкоголь, при этом хозяин дома представился не мужем, а родственником женщины.

«В ходе распития спиртных напитков она совместно с ее мужем решили завладеть имуществом гостя. Супруг отвлекал внимание гостя, а женщина пыталась похитить деньги. Ей удалось завладеть 3 000 рублей», - сообщил заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД РФ по области Денис Шитов.

«Потерпевший, увидев, что она похитила его денежные средства, начал возмущаться по этому поводу, вследствие чего обвиняемый нанес ему несколько ударов кулаками по лицу, после чего сам подошел к его куртке и достал оставшиеся денежные купюры», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Затем хозяин дома выволок гостя на улицу, где продолжил его избивать, а когда тот потерял сознание, положил его на автомобильный коврик и оттащил в кусты к водонапорной башне. Там мужчина нанес своей жертве как минимум четыре удара по голове банкой из под краски.

Вещи гостя хозяйка дома сожгла в печи, но через два дня тело зареченца нашел местный охотник.

«Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников регионального следственного комитета, управления уголовного розыска УМВД и отдела полиции по Белинскому району личность мужчины, причастного к убийству жителя Заречного, была установлена в течение суток», - добавила Татьяна Махницкая.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а его супруга - за совершение кражи.