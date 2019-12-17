17.12.2019 | 16:25

В Новороссийске мировой суд вынес приговор 29-летнему жителю Пензы, который публично оскорбил сотрудника Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 20 июля в 15:45. Сотрудники транспортной полиции, работавшие в досмотровом комплексе железнодорожного вокзала Новороссийска, обратили внимание на нетрезвого мужчину.

Стражи порядка предложили нарушителю проследовать в комнату полиции, чтобы установить его личность и провести медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Однако пензенец неожиданно проявил агрессию. Как сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина «в присутствии посторонних граждан публично оскорбил одного из сотрудников полиции нецензурной бранью, оскорбительными словами и непристойными выражениями, унижающими его честь и достоинство».

В итоге пензенец приговорен к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.