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Криминал | Житель Пензы унизил и оскорбил новороссийского полицейского

17.12.2019|16:25
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В Новороссийске мировой суд вынес приговор 29-летнему жителю Пензы, который публично оскорбил сотрудника Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 20 июля в 15:45. Сотрудники транспортной полиции, работавшие в досмотровом комплексе железнодорожного вокзала Новороссийска, обратили внимание на нетрезвого мужчину.

Стражи порядка предложили нарушителю проследовать в комнату полиции, чтобы установить его личность и провести медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Однако пензенец неожиданно проявил агрессию. Как сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина «в присутствии посторонних граждан публично оскорбил одного из сотрудников полиции нецензурной бранью, оскорбительными словами и непристойными выражениями, унижающими его честь и достоинство».

В итоге пензенец приговорен к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.

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Гость|17.12.2019 17:13|

А вы говорите работы нет. Вот, пожалуйста, 7 месяцев работы причём в тёплых краях, правда оплата только 85%.

Гость|17.12.2019 17:16|

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Гость|17.12.2019 17:18|

Ублюдки отбирают деньги у населения. Валить этих гадов.

Гость|17.12.2019 17:18|

penzainform.ru писал(a):

обратили внимание на нетрезвого мужчину.
и чо а это разве запрещено?

Гость|17.12.2019 17:21|

надо было нос сломать)) столько же дали....

Гость|17.12.2019 17:26|

Гость писал(a):

и чо а это разве запрещено?
Вообще-то да.

Гость|17.12.2019 17:32|

Гость писал(a):

Вообще-то да.
Вообще то, да, что. В пьяном или в нетрезвом состоянии находится и ходить кем запрещено? учи мат часть

Гость|17.12.2019 17:32|

Совсем что ли от рук отбились эти менты! За что он ещё деньги будет свои отдавать? А как же свобода самовыражения?

Гость|17.12.2019 17:34|

Гость писал(a):

Гость|17.12.2019 17:21|

надо было нос сломать)) столько же дали....

Да, да))Помню, помню...А интересно, если ему ногу или руку монтировкой сломать, года 3 небось условно дадут?

Гость|17.12.2019 17:38|

penzainform.ru писал(a):

Инцидент произошел 20 июля в 15:45
Тапалиный пух жара июль

Гость|17.12.2019 17:41|

Какой бы полицейский не был, он представитель власти и при исполнении. По пьяне хамить и тп никому не разрешено!! Идиотские комменты нужно оставлять при себе! Не позорьте себя и своих родителей!

Имя: Гость
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