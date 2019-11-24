24.11.2019 | 12:28

В Заречном мошенники обманули 18-летнюю горожанку. Девушка потеряла 4 000 рублей.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области, юная горожанка разметила в Интернете объявление о продаже аккаунта в онлайн-игре, назначив цену в 10 000 рублей.

Вскоре девушка через мессенджер получила сообщение от незнакомца, пожелавшего сделать покупку. Однако рассчитаться он хотел в евро через электронную платежную систему.

Зареченка написала адрес своей электронной почты и вскоре получила готовый бланк для оплаты 4 000 рублей. Как пояснил «покупатель», после того как девушка пройдет регистрацию, деньги он ей вернет.

Последовав инструкциям, горожанка ввела реквизиты своей карты и сделала перевод. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту мошенничества. Они установили, что номер «покупателя» зарегистрирован за пределами России.