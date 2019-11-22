22.11.2019 | 17:52

В Пензе возбуждено уголовное дело на 27-летнего мужчину и его 17-летнюю подругу. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

По данным следствия, в октябре этого года парочка решила заняться наркоторговлей. По интернету мужчина и его подружка получали сведения о так называемых закладках и забирали их содержимое, а затем оборудовали мелкие тайники. Один из них они устроили возле многоэтажки на проспекте Строителей.

Однако бизнес криминального дуэта просуществовал недолго. В ноябре молодых людей задержали полицейские. Они же изъяли закладку у многоэтажки на проспекте Строителей, в которой было 0,305 грамма запрещенного вещества.

«Будет решаться вопрос о постановке подозреваемой на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.