20.11.2019 | 11:04

В Пензенской области задержаны мужчина и женщина, воровавшие шубы в регионах Поволжья.

Расследование началось в Ульяновске, где в полицию обратились два предпринимателя. Они рассказали, что в их магазинах произошли кражи меховых изделий стоимостью 107 тысяч и 25 тысяч рублей.

Схема хищений была проста: семейная пара заходила в магазины под видом покупателей. Пока женщина отвлекала продавцов, мужчина прятал шубу под одежду и уходил.

Вскоре полиция вышла на след подозреваемых и задержала их в Пензенской области. Ими оказались жители Энгельса Саратовской области, ранее судимые 39-летний мужчина и его 38-летняя подельница.

Они признались, что совершали кражи меховых изделий в Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях, а потом продавали их по заниженной цене на вещевом рынке в Энгельсе.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ульяновской области.