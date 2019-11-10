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Криминал | Братья из Земетчинского района украли 216 кг семян пшеницы с поля

10.11.2019|14:06
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Двух братьев из села Пашково Земетчинского района осудили за кражу семян озимой пшеницы с поля одной из сельскохозяйственных организаций.

Ночью 20 сентября мужчины, взяв из дома родителей пять полиэтиленовых мешков и пластмассовое ведро, поехали на ВАЗ-2111 к полю у села Пролетарского. Они набрали 216 килограммов семян и уехали, причинив хозяину ущерб в размере 3 141 рубля.

Когда преступление вскрылось, братья полностью признали свою вину и раскаялись. В итоге им назначили наказание в виде штрафов: одному в размере 10 000 рублей, второму - 8 000.

Приговор был вынесен 5 ноября и пока не вступил в законную силу, сообщили в Земетчинском районном суде.

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Гость|10.11.2019 14:51|

Странно, а почему не посадили годков так на пять?

Имя: Гость
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