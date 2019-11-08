08.11.2019 | 16:10

В Пензенской области возбудили уголовное дело против сотрудников полиции, ставших 11 октября жертвами наезда на трассе в Каменском районе. Им вменяют неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В двойном ДТП изначально столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira. Водитель последнего был доставлен в больницу, а 38-летний владелец Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП.

Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 супругов и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Автолюбитель и его жена скончались на месте, правоохранители были госпитализированы.

23 октября 39-летний старший следователь органов внутренних дел скончался, 22-летняя сотрудница полиции все еще находится в больнице. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

2 ноября в Сети появилась запись с видеорегистратора КамАЗа, под колесами которого погибли люди. На ней запечатлено, как машина передвигается в темноте по второй полосе шоссе под бодрую песню. В 19:42 неожиданно в свете фар возникают человеческие фигуры. Через мгновение они оказываются откинутыми в сторону. Машина останавливается, по дороге разлетаются листки бумаги.

«В ходе расследования уголовного дела следователями проверялись все возможные версии произошедшего, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела МВД России по Каменскому району своих обязанностей при работе на месте происшествия по факту ДТП с участием легковых автомашин. В настоящее время принято решение о проверке данной версии следственным путем», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователям предстоит не только установить все обстоятельства двух ДТП, но и дать правовую оценку действиям правоохранителей, работавших на месте ЧП и попавших под колеса фуры, а также должностных лиц отдела МВД России по Каменскому району.