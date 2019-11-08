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Криминал | Трагедия в Каменском районе могла случиться из-за халатности полиции

08.11.2019|16:10
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В Пензенской области возбудили уголовное дело против сотрудников полиции, ставших 11 октября жертвами наезда на трассе в Каменском районе. Им вменяют неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В двойном ДТП изначально столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira. Водитель последнего был доставлен в больницу, а 38-летний владелец Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП.

Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 супругов и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Автолюбитель и его жена скончались на месте, правоохранители были госпитализированы.

23 октября 39-летний старший следователь органов внутренних дел скончался, 22-летняя сотрудница полиции все еще находится в больнице. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

2 ноября в Сети появилась запись с видеорегистратора КамАЗа, под колесами которого погибли люди. На ней запечатлено, как машина передвигается в темноте по второй полосе шоссе под бодрую песню. В 19:42 неожиданно в свете фар возникают человеческие фигуры. Через мгновение они оказываются откинутыми в сторону. Машина останавливается, по дороге разлетаются листки бумаги.

«В ходе расследования уголовного дела следователями проверялись все возможные версии произошедшего, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела МВД России по Каменскому району своих обязанностей при работе на месте происшествия по факту ДТП с участием легковых автомашин. В настоящее время принято решение о проверке данной версии следственным путем», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователям предстоит не только установить все обстоятельства двух ДТП, но и дать правовую оценку действиям правоохранителей, работавших на месте ЧП и попавших под колеса фуры, а также должностных лиц отдела МВД России по Каменскому району.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|08.11.2019 17:11|

менты сдают своих. А почему камазника долго искали. А мертвые сраму не имут.

Гость|08.11.2019 17:14|

Гость писал(a):

менты сдают своих.
В каком смысле? Вы неадекват?

Гость|08.11.2019 17:23|

Нет чтобы подарок к наступающему празднику сделать и не принять к рассмотрению видеозапись, а оставить только показания что все были в жилетах и проблесковые маячки были включены.

Гость|08.11.2019 17:26|

А раньше проверить эту версию мыслей не было? Или пока не умер один из полицейских не давали ход такому варианту? Это первое что приходит в голову, но у нас обвинять прав органы не принято.

Гость|08.11.2019 17:30|

Гость писал(a):

А раньше проверить эту версию мыслей не было? Или пока не умер один из полицейских не давали ход такому варианту?
вот умрет вторая,и дело закроют

Имя: Гость
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