24.10.2019 | 10:04

В среду, 23 октября, в областной клинической больнице имени Бурденко скончался 39-летний старший следователь органов внутренних дел майор юстиции Владимир Шехов. В медицинское учреждение его доставили после автоаварии в Каменском районе.

Двойное ДТП случилось 11 октября в 18:30 на 218-м километре дороги Тамбов - Пенза, недалеко от поселка Калинина. Изначально столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira, управлявший последним молодой человек был доставлен в медучреждение.

38-летний водитель Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП. Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району. Они припарковали на обочине дороги свою машину с включенными проблесковыми маячками и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 двух участников ДТП и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Оба супруга от полученных травм скончались на месте, правоохранители, 39-летний мужчина и 22-летняя девушка, были госпитализированы.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Cледователи просили откликнуться всех очевидцев смертельного ДТП, располагающих записями с видеорегистраторов.

«Шехов Владимир Вячеславович родился 5 июня 1980 года в городе Баку Азербайджанской ССР. В 2003 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». На службу в органы внутренних дел поступил в 2004 году. У него остались жена и двое детей.

Руководство управления МВД России по Пензенской области выражает соболезнования родным и близким», - сообщили в пресс-службе ведомства.