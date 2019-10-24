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Происшествия | Полицейский, пострадавший в ДТП в Каменском районе, скончался

24.10.2019|10:04
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В среду, 23 октября, в областной клинической больнице имени Бурденко скончался 39-летний старший следователь органов внутренних дел майор юстиции Владимир Шехов. В медицинское учреждение его доставили после автоаварии в Каменском районе.

Двойное ДТП случилось 11 октября в 18:30 на 218-м километре дороги Тамбов - Пенза, недалеко от поселка Калинина. Изначально столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira, управлявший последним молодой человек был доставлен в медучреждение.

38-летний водитель Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП. Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району. Они припарковали на обочине дороги свою машину с включенными проблесковыми маячками и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 двух участников ДТП и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Оба супруга от полученных травм скончались на месте, правоохранители, 39-летний мужчина и 22-летняя девушка, были госпитализированы.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Cледователи просили откликнуться всех очевидцев смертельного ДТП, располагающих записями с видеорегистраторов.

«Шехов Владимир Вячеславович родился 5 июня 1980 года в городе Баку Азербайджанской ССР. В 2003 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». На службу в органы внутренних дел поступил в 2004 году. У него остались жена и двое детей.

Руководство управления МВД России по Пензенской области выражает соболезнования родным и близким», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|24.10.2019 10:18|

penzainform.ru писал(a):

Они припарковали на обочине дороги свою машину с включенными проблесковыми маячками
странно дело. Свидетели этого не подтверждают.

Гость|24.10.2019 10:24|

24.10.2019 10:18|

penzainform.ru писал(a):

Они припарковали на обочине дороги свою машину с включенными проблесковыми маячками

странно дело. Свидетели этого не подтверждают.

В России много чего странного и не объяснимого особенно в последнее время происходит

Гость|24.10.2019 10:26|

Гаишники должны были убрать свою машину и две другие с проезжей части, а уж потом выписывать протоколы. Привыкли тормозить других и останавливаться сами посреди дороги, создавая аварийные ситуации. А теперь водила из Воронежа на нары пойдет из-за чьей-то глупости

Гость|24.10.2019 10:29|

В Пензе Гаишники до того обнаглели, что тормозят авто для проверки документов прямо на Леонидовском мосту, который и без того стоит каждый день в пробке. Ждут видно, пока их кто-нибуть тоже раздавит

Гость|24.10.2019 10:29|

Гость писал(a):

Гаишники должны были убрать свою машину и две другие с проезжей части,
А разве не убрали?

Гость|24.10.2019 10:30|

Жаль человека. Погиб на службе по собственной глупости.

Гость|24.10.2019 10:30|

24.10.2019 10:26|

Гаишники должны были убрать свою машину и две другие с проезжей части, а уж потом выписывать протоколы

Знаки выставить аварийные, так сказать проверить требования пдд при дтп. А потом уже приступать к писанине.

Гость|24.10.2019 10:31|

Камаз ехал по дороге, а не по обочине

Гость|24.10.2019 10:34|

Упокой Господи душу усопшего раба Твоего

Царствия Небесного

Жаль парня...(

Гость|24.10.2019 10:40|

Гость писал(a):

В Пензе Гаишники до того обнаглели
Ты где нашел этот редкий вид представителей органов внутренних дел? А если стали наказывать, наконец-то, дождались, а то не дороги а зоопарк, чисто по совести люди ездят.

Гость|24.10.2019 10:50|

Гость писал(a):

ы где нашел этот редкий вид представителей органов внутренних дел? А если стали наказывать, наконец-то, дождались, а то не дороги а зоопарк, чисто по совести люди ездят.
И чего ты написал?

Гость|24.10.2019 10:58|

Очень жаль его...

Имя: Гость
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