У жителя Каменки заберут Renault из-за пристрастия к спиртному

Инспекторы ДПС поймали 51-летнего жителя Каменки пьяным за рулем. Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение.
Инцидент случился в Каменке. Нетрезвый водитель управлял Renault Duster. Освидетельствование показало концентрацию алкоголя более 1 мг на литр в выдыхаемом воздухе.
Нарушитель согласился с результатом процедуры.
Сотрудники ГАИ отстранили мужчину от управления машиной. Renault забрали на спецстоянку.
«Впоследствии в ходе расследования уголовного дела на указанный автомобиль будет наложен арест. Согласно законодательству Российской Федерации в данном случае транспортное средство подлежит изъятию в пользу государства», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.
Водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет.