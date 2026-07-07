У жителя Каменки заберут Renault из-за пристрастия к спиртному

Криминал

У жителя Каменки заберут Renault из-за пристрастия к спиртному
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Инспекторы ДПС поймали 51-летнего жителя Каменки пьяным за рулем. Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение.

Инцидент случился в Каменке. Нетрезвый водитель управлял Renault Duster. Освидетельствование показало концентрацию алкоголя более 1 мг на литр в выдыхаемом воздухе.

Нарушитель согласился с результатом процедуры.

У жителя Каменки заберут Renault из-за пристрастия к спиртному

Сотрудники ГАИ отстранили мужчину от управления машиной. Renault забрали на спецстоянку.

«Впоследствии в ходе расследования уголовного дела на указанный автомобиль будет наложен арест. Согласно законодательству Российской Федерации в данном случае транспортное средство подлежит изъятию в пользу государства», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

У жителя Каменки заберут Renault из-за пристрастия к спиртному

Водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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