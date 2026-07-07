В Пензе осудили двух мужчин за организацию незаконной миграции

В Пензе осудили 60-летнего горожанина и 36-летнего иностранца. Их обвинили в организации незаконной миграции.

Мужчины изготавливали уведомления о том, что иностранцы трудоустроены, и бумаги предоставлялись в правоохранительные органы.

На основании этих документов мигрантам продлевали сроки пребывания в России.

«Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», - сообщили в ведомстве.

Иностранцу назначили 5 лет лишения свободы. Пензенца приговорили к условному лишению свободы также на 5 лет с испытательным сроком в 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.