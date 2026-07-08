Кузнечанин ошибся дверью и напал на женщину

Криминал

Кузнечанин ошибся дверью и напал на женщину
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В Кузнецке в полицию обратилась 43-летняя женщина. Она заявила, что на нее напал незнакомец.

По словам кузнечанки, подозреваемый был очень пьян и ошибся дверью. Женщина попросила его уйти, но в ответ получила удар ногой в грудь, а также рукой - по ноге.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 24-летний житель города.

По факту побоев с причинением легкого вреда здоровью возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее в Башмаковском районе осудили 65-летнего мужчину, который беспричинно напал на двух женщин. В тот момент сельчанин был пьян.

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