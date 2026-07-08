В Нижнеломовском районе женщину обвиняют в убийстве ребенка

Криминал

В Нижнеломовском районе женщину обвиняют в убийстве ребенка
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В Нижнеломовском районе 24-летнюю женщину обвиняют в убийстве 4-летней племянницы. Преступление было совершено в селе Кувак-Никольском.

Тело девочки утром 4 июля обнаружила 21-летняя мать. Она часто доверяла сестре присмотр за дочерью.

В Нижнеломовском районе женщину обвиняют в убийстве ребенка

Следователи нашли на теле ребенка признаки насильственной смерти: ножевое ранение в области груди. Присматривавшей за девочкой родственницы дома не оказалось. Правоохранители начали ее розыск.

«Полицейские провели опрос круга общения фигурантки, отработали жилой сектор, а также обследовали прилегающие территории, включая заброшенные строения, лесные массивы и кладбища. На всех въездах и выездах из района были выставлены посты блокирования», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

В Нижнеломовском районе женщину обвиняют в убийстве ребенка

Вечером того же дня подозреваемую задержали на трассе М-5. Она пыталась покинуть район, а до этого пряталась в лесу.

В Нижнеломовском районе женщину обвиняют в убийстве ребенка

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Установлено, что она злоупотребляет спиртным, нигде официально не работает, на сельчанку неоднократно жаловались соседи и родственники.

В Нижнеломовском районе женщину обвиняют в убийстве ребенка

В ночь на 4 июля женщина, будучи пьяной, ударила ребенка ножом, девочка скончалась на месте, рассказали в региональном СУ СКР.

Сельчанку заключили под стражу до 3 сентября, ей грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщили в Пензенском областном суде.

В Нижнеломовском районе женщину обвиняют в убийстве ребенка

Обвиняемую подвергнут психолого-психиатрической экспертизе.

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