Двум 18-летним жителям Сердобска вынесли приговор за угон машины

Криминал

Двум 18-летним жителям Сердобска вынесли приговор за угон машины
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В Сердобске перед судом предстали двое 18-летних юношей. Их обвинили в угоне автомобиля.

Преступление было совершено ночью 3 апреля 2026 года. Юноши, которым на тот момент еще не было 18 лет, гуляли по родному городу и на улице Быкова заметили припаркованный автомобиль. Один приятель предложил другому угнать машину, тот поддержал идею.

Подельник открыл багажник, через него забрался в салон и отпер двери. Затем подростки откатили автомобиль за угол дома и завели двигатель.

Поездив по городу, приятели оставили машину в гаражном массиве и скрылись. Автомобиль нашел на следующий день родственник владелицы. Женщина вызвала полицию на место происшествия.

Юные сердобчане признали свою вину.

«Одному из соучастников назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, второму - в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

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