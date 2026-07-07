Полиция нашла курьера, забравшего у пензячки 23 млн рублей

Пензенские полицейские задержали в Самаре 19-летнего курьера мошенников, забравшего сбережения у 69-летней пенсионерки.

Аферисты выманили деньги у пензячки, используя распространенную схему с заменой магнитных ключей домофона. О процедуре пенсионерке рассказала женщина, представившаяся управляющей дома. Горожанка согласилась заменить ключ и сообщила код, пришедший в СМС.

Затем женщине позвонил «сотрудник силового ведомства» и уведомил ее, что злоумышленники финансируют деятельность экстремистов от имени пензячки, якобы пользуясь некой доверенностью. «Правоохранитель» убедил пенсионерку передать курьеру ее сбережения, чтобы избежать уголовной ответственности.

Пензячка собрала 23 000 000 рублей, порядка 36 000 евро и более 14 000 долларов США и передала их незнакомцу. После этого пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска установили личность и местонахождение криминального курьера, которым оказался уроженец Самарской области 2007 года рождения», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Полицейские задержали юношу в Самаре, он признался, что приятель попросил подменить его на подработке: забрать из Пензы посылку и передать третьему лицу. За это молодой человек получил 20 000 рублей.

Позже полиция нашла и товарища курьера. Тот рассказал, что нашел объявление о подработке в интернете. В день преступления он не смог выполнить свои обязанности и попросил приятеля о подмене, а после, получив согласие, передал его контактные данные нанимателю.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Приятелям грозит до 10 лет лишения свободы.

«Криминальному курьеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении его приятеля проводятся следственные действия», - добавили в полиции.

Личности других участников преступной группы устанавливаются.