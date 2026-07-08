Вынесен приговор по делу о гибели подростка в Верхнем Ломове

Криминал

Вынесен приговор по делу о гибели подростка в Верхнем Ломове
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В Нижнеломовском районе осудили местного жителя, который, будучи пьяным, насмерть сбил 14-летнего подростка и скрылся.

Авария случилась вечером 11 апреля 2025 года в 21:56 напротив дома № 46 на улице Советской. 50-летний водитель Nissan Qashqai, двигаясь со скоростью не менее 69 км/ч, не справился с управлением и сбил ребенка.

Вынесен приговор по делу о гибели подростка в Верхнем Ломове

Оказывать пешеходу первую помощь, вызывать на место скорую и полицию мужчина не стал - он попросту уехал. В итоге пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил водителя к 7 с половиной годам колонии-поселения с лишением прав на 2 с половиной года.

«Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 1,4 млн рублей», - отметили в областной прокуратуре.

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