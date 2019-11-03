Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 ноя 2019|13:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
  71.28  |  $  63.89

Происшествия | Обнародована видеозапись момента трагического ДТП в Каменском районе

03.11.2019|10:56
Печать

В Сети появилась запись с видеорегистратора КамАЗа, который 11 октября сбил четырех человек в Каменском районе.

В двойном ДТП изначально столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira. Водитель последнего был доставлен в больницу, а 38-летний владелец Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП.

Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 супругов и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Автолюбитель и его жена скончались на месте, правоохранители были госпитализированы.

23 октября 39-летний старший следователь органов внутренних дел майор юстиции Владимир Шехов скончался в больнице.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Cледователи просили откликнуться всех очевидцев смертельного ДТП.

На обнародованной записи видно, что машина едет в темноте по второй полосе шоссе под бодрую песню. В 19:42 неожиданно в свете фар возникают человеческие фигуры. Через мгновенье они оказываются откинутыми в сторону. Машина останавливается, из кабины летят листки бумаги.

К лежащим на дороге людям направляются сотрудники ДПС. Водитель выходит из кабины и горячо объясняет что-то инспектору. Тот по рации вызывает подмогу, объясняя: «КамАЗ троих человек сбил». Затем сотрудники ГИБДД начинают регулировать движение на встречной полосе, загруженной транспортом.

Источник — видео https://drive.google.com
0
0
0
0
 
Гость|03.11.2019 12:41|

мда.....вина сотрудников,но и водитель фуры мог ехать медленней

Гость|03.11.2019 12:49|

почему сайт умвд писал про включенные маячки ДПС? всей стране врали....

Гость|03.11.2019 12:53|

Гость писал(a):

но и водитель фуры мог ехать медленней
Это как медленней? 20? 10? 5? А зачем тогда вообще ехать? Может ты идиот, а я на тебя время трачу?

Гость|03.11.2019 12:59|

Гость писал(a):

Это как медленней? 20? 10? 5?
Да хоть 3. ПДД требует, не видишь - не едь. Ещё вопросты?

Гость|03.11.2019 12:59|

Гость писал(a):

почему сайт умвд писал про включенные маячки ДПС?
Так они были включенные, пока с первым дтп разбирались. Потом выключили. Еще вопросты?

Гость|03.11.2019 13:02|

пешеходы даже не пытались спастись.

Гость|03.11.2019 13:04|

Гость писал(a):

Так они были включенные, пока с первым дтп разбирались. Потом выключили. Еще вопросты?
есть.Обьясни умный,почему выключили ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 