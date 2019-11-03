03.11.2019 | 10:56

В Сети появилась запись с видеорегистратора КамАЗа, который 11 октября сбил четырех человек в Каменском районе.

В двойном ДТП изначально столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira. Водитель последнего был доставлен в больницу, а 38-летний владелец Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП.

Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 супругов и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Автолюбитель и его жена скончались на месте, правоохранители были госпитализированы.

23 октября 39-летний старший следователь органов внутренних дел майор юстиции Владимир Шехов скончался в больнице.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Cледователи просили откликнуться всех очевидцев смертельного ДТП.

На обнародованной записи видно, что машина едет в темноте по второй полосе шоссе под бодрую песню. В 19:42 неожиданно в свете фар возникают человеческие фигуры. Через мгновенье они оказываются откинутыми в сторону. Машина останавливается, из кабины летят листки бумаги.

К лежащим на дороге людям направляются сотрудники ДПС. Водитель выходит из кабины и горячо объясняет что-то инспектору. Тот по рации вызывает подмогу, объясняя: «КамАЗ троих человек сбил». Затем сотрудники ГИБДД начинают регулировать движение на встречной полосе, загруженной транспортом.