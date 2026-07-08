В Пензе раскрыли группу мошенников, обманувших 103 человека

В Пензе завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой. 10 ее участников в возрасте от 22 до 52 лет обманули 103 человека.

Подельники объединились в 2022 году. В областном центре они открыли юридическую фирму, арендовали офис, разместили в интернете рекламу, а чтобы все выглядело легально, зарегистрировали ООО.

Все участники группы исполняли отведенные им роли руководителя, заместителя, специалистов первичного приема и представителей. Для конспирации наняли администраторов, не посвятив их в детали замысла, уточнили в областной прокуратуре.

Офис действовал с ноября 2022 года по июнь 2024-го. Обратившихся за квалифицированной помощью людей аферисты убеждали заключить договоры на оказание платных юридических услуг.

В реальности никакой поддержки не планировалось - в задачу входило только получение денег с клиентов, пояснили в следственном управлении СКР по области.

В итоге мошенники выманили у 103 человек больше 8 млн рублей. Пока шло следствие, они частично возместили ущерб потерпевшим.

По ходатайству следователя на денежные средства и имущество фирмы и фигурантов дела на общую сумму более 13,5 млн рублей наложили арест.

Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.