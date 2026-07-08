Появилось видео с места убийства 4-летней девочки в Кувак-Никольском

Криминал

Появилось видео с места убийства 4-летней девочки в Кувак-Никольском
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Следственный комитет опубликовал видео с места преступления в селе Кувак-Никольском Нижнеломовского района. В ночь на 4 июля здесь ударом ножа в грудь убили 4-летнюю девочку.

В произошедшем обвиняется 24-летняя тетя ребенка, у которой малышка ночевала.

Тело девочки, скончавшейся на месте, наутро обнаружила ее 21-летняя мать. Именно она обратилась в полицию, после чего начался розыск скрывшейся злоумышленницы.

Как оказалось, сначала женщина пряталась в лесу, потом попыталась покинуть район. Ее задержали на трассе М-5 в день убийства.

Появилось видео с места убийства 4-летней девочки в Кувак-Никольском

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело. В процессе разбирательства было установлено, что она злоупотребляет спиртным (на преступление пошла также будучи пьяной), нигде официально не работает, на нее часто жалуются соседи и родственники. Тем не менее женщине часто доверяли присмотр за племянницей.

Появилось видео с места убийства 4-летней девочки в Кувак-Никольском

По решению суда злоумышленницу заключили под стражу до 3 сентября, ей грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Впереди - психолого-психиатрическая экспертиза. Свою вину сельчанка признала частично.

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