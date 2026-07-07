69-летняя пензячка перевела деньги запрещенному духовному центру

Криминал

69-летняя пензячка перевела деньги запрещенному духовному центру
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Суд признал 69-летнюю жительницу Пензы виновной в финансировании запрещенной организации.

Пенсионерка разделяла идеологию украинского духовного центра, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. С декабря 2022 года по май 2023-го она сделала 13 безналичных переводов на его счета, пожертвовав в общей сложности 19 200 рублей.

Свою вину пензячка полностью признала.

Наказанием стали 2 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскание денежной суммы, равной переведенной, в доход государства.

Не согласившись с приговором, сторона защиты подала апелляцию, оставшуюся в итоге без удовлетворения.

В соответствии с позицией прокурора приговор признали законным, он вступил в законную силу, сообщили в Пензенском областном суде.

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