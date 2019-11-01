01.11.2019 | 15:09

53-летняя жительница Неверкинского района обиделась на сожителя и обвинила его в преступлении.

7 октября женщина позвонила по телефону в полицию и рассказала, что гражданский супруг изнасиловал ее.

«В этот же день она, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления, написала прибывшему участковому уполномоченному полиции заявление о привлечения сожителя к уголовной ответственности за изнасилование, совершенное с угрозой применения насилия», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Однако доследственная проверка выявила, что сельчанка оговорила мужчину, приревновав его к другой.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В настоящее время его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.