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Криминал | Жительница Засечного обманом присвоила почти 360 тысяч рублей

26.10.2019|14:37
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Обманывала доверчивых граждан и таким образом присвоила почти 360 тысяч рублей 28-летняя жительница села Засечного.

Женщина занимала должность руководителя одной из торговых точек, специализировавшихся на продаже текстильных изделий, и сообщала клиентам о возможности досрочного погашения потребительского кредита. Для этого нужно было только привезти наличные.

«В дальнейшем обвиняемая, взяв на себя обязательства перед потерпевшими, не имела намерения их исполнять и таким образом похитила денежные средства в общем размере 359 тысяч 107 рублей», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Роман Гусев.

Суд учел, что у обвиняемой на иждивении находится двое малолетних детей, и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

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