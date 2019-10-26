26.10.2019 | 14:37

Обманывала доверчивых граждан и таким образом присвоила почти 360 тысяч рублей 28-летняя жительница села Засечного.

Женщина занимала должность руководителя одной из торговых точек, специализировавшихся на продаже текстильных изделий, и сообщала клиентам о возможности досрочного погашения потребительского кредита. Для этого нужно было только привезти наличные.

«В дальнейшем обвиняемая, взяв на себя обязательства перед потерпевшими, не имела намерения их исполнять и таким образом похитила денежные средства в общем размере 359 тысяч 107 рублей», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Роман Гусев.

Суд учел, что у обвиняемой на иждивении находится двое малолетних детей, и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.