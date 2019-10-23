23.10.2019 | 12:00

В Пензе за кражу к реальному сроку приговорили 33-летнего жителя Тульской области, ранее судимого за покушение на убийство.

Как установили следствие и суд, 4 июля 2019 года нетрезвый мужчина, находившийся в Пензе проездом, зашел в бар на улице Урицкого и увидел уснувшего за стойкой клиента.

Убедившись, что его никто не видит, гость областного центра вытащил из кармана кофты спавшего смартфон и деньги, а затем скрылся. Общая сумма добычи злоумышленника составила 10 100 рублей.

«Денежные средства он потратил на продукты, телефон в чехле выкинул на улице, так как не смог его включить из-за пароля», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Правоохранители нашли преступника благодаря записям с видеокамер, установленных в баре. Свою вину мужчина признал.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.