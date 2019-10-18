18.10.2019 | 10:08

В Пензе рассмотрение дела о фальсификации доказательств, возбужденного в отношении дознавателя отдела полиции городского управления МВД, завершилось вынесением оправдательного приговора.

10 апреля 2018 года женщина в присутствии педагога, защитника, а также законного представителя допрашивала несовершеннолетнюю, подозреваемую в краже из магазина «Спортмастер».

Как следует из обвинительного заключения, девочка призналась в краже только одной вещи – ветровки стоимостью 2 287 руб. 28 коп. Подростку грозила лишь административная ответственность (уголовная наступает при стоимости похищенного свыше 2 500 руб.).

Однако, по мнению обвинения, сотрудница полиции решила сфальсифицировать протокол допроса и включить в него заведомо ложные сведения о краже второй вещи – футболки. Допрошенная, ее законный представитель и защитник, а также сотрудница полиции подписали протокол, после чего он был приобщен в материалам уголовного дела.

Кроме того, женщину подозревали в подделке протокола допроса свидетеля.

В отношении правоохранительницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация по уголовному делу лицом, производящим дознание»). Однако Ленинский районный суд пришел к заключению, что ее вина не доказана.

Во время разговора со свидетелями выяснилось, что девочка признавалась в краже именно двух вещей еще до допроса, проведенного в полиции. Она подтверждала свои показания и после.

«Судом первой инстанции установлен еще ряд противоречий и сомнений. Стороной обвинения не приведено достаточных, убедительных и бесспорных доказательств виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, которые позволили ли бы суду вынести по делу обвинительный приговор», - сообщили в Ленинском районном суде Пензы.

В результате было вынесено оправдательное решение. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила его без изменения.

«За оправданной признано право на реабилитацию, то есть она имеет право на возмещение имущественного вреда, возмещение морального вреда и восстановление в иных правах», - подчеркнули в суде первой инстанции.