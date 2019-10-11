11.10.2019 | 11:25

В Кузнецке вступил в силу приговор 48-летнему местному жителю, который без лицензии хранил около 3 500 литров этилового спирта и продукции на его основе.

В гараже у своей знакомой индивидуальный предприниматель припас 304 полулитровые стеклянные бутылки с различными этикетками водки и 660 пятилитровых канистр спирта крепостью 95% на общую стоимость 213 тысяч 410 рублей.

В ночь на 9 ноября 2017 вся продукция была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Экспертиза установила, что жидкость в канистрах соответствует требованиям ГОСТа, а в стеклянной таре - нет.

«Суд первой инстанции назначил ранее не судимому злоумышленнику наказание ниже низшего предела санкции статьи УК РФ в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако и такое решение кузнечанину не понравилось, так что он и его адвокат подали апелляции, ссылаясь на недоказанность вины в совершении преступления.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда они оставлены без удовлетворения», - уточнила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.