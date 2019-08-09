09.08.2019 | 11:12

В Лунине вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в краже.

Первое преступление мужчина совершил прямо в своей квартире. Он поругался с приятелем и в пылу ссоры вонзил в него нож.

Потом злоумышленник приглядел плоские листы и комплектующие для покрытия крыши, лежавшие напротив школы № 1. Решив, что ему они нужны больше, чем хозяину, сельчанин унес к себе домой чужое имущество на общую сумму 53 180 рублей.

Впоследствии житель Лунина полностью признал вою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

6 августа приговор вступил в силу, уточнили в Лунинском районном суде.