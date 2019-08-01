Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|09:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
  71.38  |  $  64.12
 

Криминал | Житель Наровчатского района замахнулся молотком на инспектора ДПС

01.08.2019|09:15
Печать

В Наровчатском районе перед судом предстанет 29-летний местный житель, замахнувшийся молотком на инспектора ДПС.

Инцидент произошел 22 июня. Нетрезвый сельчанин управлял «Ладой». В селе Большой Колояр его задержали правоохранители и попросили пройти медицинское освидетельствование.

Нарушитель отказался это делать, и инспектор ДПС начал оформлять административный протокол.

Тогда мужчина, взбешенный задержанием и действиями сотрудника ГИБДД, достал из багажника машины молоток и замахнулся им на полицейского, угрожая применить насилие. В подтверждение серьезности своих намерений сельчанин разбил правое переднее стекло патрульной машины.

«Его противоправные действия были пресечены полицейскими», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время расследование преступления завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.08.2019 09:52|

Тому кто делал такой молоток,в руки насрать...

Гость|01.08.2019 09:55|

Молоток это такое же святое оружие как нож или топор. У нас закон таков , Если достал то бей на поражение, а инспекторов ДПС ещё на работу наберут, у них постоянно новое пополнение приходит, сначала стажёром, а потом если зарекомендует себя парнишка , ему погоны выдают и полосатую палочку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!