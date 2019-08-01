01.08.2019 | 09:15

В Наровчатском районе перед судом предстанет 29-летний местный житель, замахнувшийся молотком на инспектора ДПС.

Инцидент произошел 22 июня. Нетрезвый сельчанин управлял «Ладой». В селе Большой Колояр его задержали правоохранители и попросили пройти медицинское освидетельствование.

Нарушитель отказался это делать, и инспектор ДПС начал оформлять административный протокол.

Тогда мужчина, взбешенный задержанием и действиями сотрудника ГИБДД, достал из багажника машины молоток и замахнулся им на полицейского, угрожая применить насилие. В подтверждение серьезности своих намерений сельчанин разбил правое переднее стекло патрульной машины.

«Его противоправные действия были пресечены полицейскими», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время расследование преступления завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.