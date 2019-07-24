Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 июл 2019|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  63.75
 

Криминал | Пензячка лишилась телефона после встречи с двумя парнями

24.07.2019|15:30
Печать

Грубо поступили с дамой два молодых человека. Впоследствии судьи расценили это как открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Одним словом, парни решили ограбить гражданку, владеющую средством сотовой связи.

«Бибиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после встречи с Царевой предложил своему подельнику Лысенкову совершить совместно с ним хищение сотового телефона, принадлежащего потерпевшей, в целях последующей его продажи и приобретения на вырученные денежные средства алкоголя», - сообщил заместитель прокурора Ленинского района г. Пензы Павел Вдовин.

Преступный замысел был реализован на улице Суворова. 20-летние ребята заранее все продумали.

«Лысенков, действуя согласно отведенной ему роли, обхватил и стал удерживать потерпевшую за руки, не давая ей возможности оказывать сопротивление, а Бибиков извлек из кармана куртки, надетой на потерпевшей, сотовый телефон, с которым они скрылись с места преступления. Противоправными действиями Бибикова и Лысенкова потерпевшей причинен ущерб на сумму около 3 000 рублей», - добавил Павел Вдовин.

Самое суровое наказание постигло наиболее активного участника преступления. Сергея Бибикова осудили на 2 года и 10 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

0
0
0
0
 
Гость|24.07.2019 19:18|

penzainform.ru писал(a):

«Бибиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после встречи с Царевой предложил своему подельнику Лысенкову совершить совместно с ним хищение сотового телефона, принадлежащего потерпевшей, в целях последующей его продажи и приобретения на вырученные денежные средства алкоголя», - сообщил заместитель прокурора Ленинского района г. Пензы Павел Вдовин.
Какой молодец,как всё чётко доложил о преступление.И все фамилии в студию.ПОТОМУ ЧТО ХОЛОПЫ.А вот боярей-насильников до последнего прикрываем или вора, строительного олигарха на свет Ф.И.О. не выносим,они же боги.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!