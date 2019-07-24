24.07.2019 | 15:30

Грубо поступили с дамой два молодых человека. Впоследствии судьи расценили это как открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Одним словом, парни решили ограбить гражданку, владеющую средством сотовой связи.

«Бибиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после встречи с Царевой предложил своему подельнику Лысенкову совершить совместно с ним хищение сотового телефона, принадлежащего потерпевшей, в целях последующей его продажи и приобретения на вырученные денежные средства алкоголя», - сообщил заместитель прокурора Ленинского района г. Пензы Павел Вдовин.

Преступный замысел был реализован на улице Суворова. 20-летние ребята заранее все продумали.

«Лысенков, действуя согласно отведенной ему роли, обхватил и стал удерживать потерпевшую за руки, не давая ей возможности оказывать сопротивление, а Бибиков извлек из кармана куртки, надетой на потерпевшей, сотовый телефон, с которым они скрылись с места преступления. Противоправными действиями Бибикова и Лысенкова потерпевшей причинен ущерб на сумму около 3 000 рублей», - добавил Павел Вдовин.

Самое суровое наказание постигло наиболее активного участника преступления. Сергея Бибикова осудили на 2 года и 10 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.