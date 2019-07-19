19.07.2019 | 16:47

В Шемышейском районе возбудили уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, укусившей полицейского.

Инцидент произошел 6 июля 2019 года. Участковый получил сообщение о возгорании дома в поселке Шемышейка и прибыл на место ЧП. Рядом с охваченным огнем строением находилась хозяйка. Она была пьяна и всячески мешала работе пожарных.

Правоохранитель, заботясь о ее безопасности и желая выяснить обстоятельства возгорания, потребовал проследовать за ним в служебный автомобиль. Женщина весьма агрессивно выразила недовольство, укусив того за кисть. Нанесенную рану медики не расценили как вред здоровью.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.