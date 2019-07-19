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Криминал | Жительница Шемышейки укусила спасавшего ее полицейского

19.07.2019|16:47
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В Шемышейском районе возбудили уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, укусившей полицейского.

Инцидент произошел 6 июля 2019 года. Участковый получил сообщение о возгорании дома в поселке Шемышейка и прибыл на место ЧП. Рядом с охваченным огнем строением находилась хозяйка. Она была пьяна и всячески мешала работе пожарных.

Правоохранитель, заботясь о ее безопасности и желая выяснить обстоятельства возгорания, потребовал проследовать за ним в служебный автомобиль. Женщина весьма агрессивно выразила недовольство, укусив того за кисть. Нанесенную рану медики не расценили как вред здоровью.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

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Гость|19.07.2019 17:03|

зверь баба хорошо что не загрызла мента

Гость|19.07.2019 17:13|

penzainform.ru писал(a):

Женщина весьма агрессивно выразила недовольство, укусив того за кисть. Нанесенную рану медики НЕ расценили как вред здоровью.
Ну и о чём тогда эта "новость"?

Гость|19.07.2019 17:14|

penzainform.ru писал(a):

«В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления
Какого преступления??

Гость|19.07.2019 17:34|

мож она так благодарность проявляет?

Гость|19.07.2019 17:45|

Почему все чудные новости оттуда.

Гость|19.07.2019 18:45|

Надо было её в огонь,эта баба демон,сначала огонь пускает,потом на милиционера кинулась, клянусь это шайтан у юбке. А потому в огонь!

Гость|19.07.2019 18:48|

penzainform.ru писал(a):

заботясь о ее безопасности и желая выяснить обстоятельства возгорания, потребовал проследовать за ним в служебный автомобиль.
У бабы дом горит а участковый обстоятельства выяснить хочет. Да участковый плохо учился если он вообще изучал психологи. Она была пьяная и чо у нас не запрещено пить и находиться пьяным.

Гость|19.07.2019 18:51|

Хорошо за руку ,а могла и за ... Да ,за ногу могла укусить.

А такие новости идут всегда из Шемышейки и Заречного.

Гость|19.07.2019 18:56|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
заботясь о ее безопасности и желая выяснить обстоятельства возгорания, потребовал проследовать за ним в служебный автомобиль.
У бабы дом горит а участковый обстоятельства выяснить хочет. Да участковый плохо учился если он вообще изучал психологи. Она была пьяная и чо у нас не запрещено пить и находиться пьяным.
Тем более на пожаре собственного дома.

Гость|19.07.2019 19:04|

полицайскому 40 уколов в живот. незамедлительно!

Гость|19.07.2019 19:46|

Пьяная одна женщина,хуже 5 пьяных мужчин! Из практики медицинского вытрезвителя.

Гость|19.07.2019 21:08|

Гость писал(a):

Женщина весьма агрессивно выразила недовольство, укусив того за кисть. Нанесенную рану медики НЕ расценили как вред здоровью.

Ну и о чём тогда эта "новость"?

Я так думаю если укус не причинил вред здоровью значит это был не укус, а обычный поцелуй в знак благодарности, за то что её спасли из пожара.

Имя: Гость
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