«Рисан» включен во «Всероссийскую книгу почета»

26.02.2025 | 09:08

Строительная группа «Рисан» и управляющая компания «Рисан Сервис» включены в федеральный реестр «Всероссийская книга почета».

Это своего рода доказательство высокой деловой и общественной репутации, признание значимости компании для развития региона на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти.

Федеральный реестр «Всероссийская книга почета» был сформирован в 2008 году, а с 2013-го стал обновляться ежегодно.

В отличие от других справочников и баз данных «лучших предприятий», в которые может попасть любая организация на платной основе, в эту книгу организации включаются бесплатно и лишь на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти - независимых, авторитетных государственных институтов.

В реестр включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, не только строительные, которые способствуют социально-экономическому развитию района, города, региона и повышению эффективности своей отрасли.

Нахождение организации в реестре подчеркивает ее статус и является положительным маркером имиджа в глазах партнеров и клиентов.

«Надо понимать, что для получения наград мы чаще всего ничего не делаем специально, они просто находят нас как подтверждение и поощрение ежедневного добросовестного труда, любви к Пензе и ее жителям. Так и с «Книгой почета». Мы узнали уже по факту, что включены туда. Благодарю команду за отличную работу, клиентов за доверие и органы власти - за признание», - прокомментировал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Компания занимает лидирующие позиции в Пензенской области по объему строительства и потребительским качествам своих проектов. В портфеле «Рисана» - 1,2 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и 19 завершенных проектов.

Ознакомиться с жилыми комплексами и квартирами в продаже можно на сайте risan-penza.ru.

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