Сотрудников компании «Рисан» наградили в честь Дня строителя

11.08.2023 | 14:14

День строителя - профессиональный праздник сотрудников компании «Рисан». Труд ее работников по заслугам отмечен наградами разного уровня.

Ежегодно важная часть праздника - церемония открытия Галереи почета и славы строителей Пензенской области. В 2023-м «Рисан» в лице генерального директора Сергея Лисовола вновь занесен на доску. Отличились и сотрудники Иван Осин и Евгений Иванов.

На церемонии были вручены весомые награды. «Рисан» получил диплом II степени всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию - за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве.

Сергей Лисовол награжден почетным знаком «За профессионализм и деловую репутацию» ассоциации «Национальное объединение строителей». Его заместителю по строительству Виктору Паткину объявлена благодарность профессиональной организации.

Специалист отдела подготовки исходно-разрешительной документации Надежда Иванова получила знак «Строительная слава» Российского союза строителей, производитель работ Александр Юров отмечен почетной грамотой объединения.

Кроме того, на открытии галереи почета старший инспектор по кадрам Наталья Евплова получила почетную грамоту Законодательного собрания Пензенской области, а руководитель отдела продаж Андрей Усейнов - благодарность губернатора Пензенской области.

Награды еще примерно двум десяткам сотрудников были вручены позднее, уже в более камерной обстановке - среди коллег в центральном офисе компании «Рисан» на улице Пушкина. В частности, отметили труд Дениса Орлова, Александра Скопцова, Руслана Масленникова, Евгения Александрина, Павла Зубрилина, Оксаны Есиневской, Андрея Катаева, Артема Уткина, Максима Оликова, Евгения Стулова и Антона Аулова.

Среди наград - нагрудные знаки к званиям «Лучший инженер» и «Лучший по профессии» ассоциации «Национальное объединение строителей», почетный знак «Строительная слава» Российского союза строителей, а также благодарности и грамоты этих организаций.

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что гордится командой, которая сформировалась в компании за более чем 20 лет работы.

«У нас нет текучки, мы всегда вовремя платим зарплату и заботимся о комфорте сотрудников. В «Рисане» работать престижно, надежно и интересно, поэтому у нас сформировалась лучшая, на мой взгляд, команда. Коллектив постоянно растет, как и объем строительства», - добавил он.

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