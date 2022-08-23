ЖК от «Рисана» вошли в топ-100 в России

23.08.2022 | 10:22

Все четыре строящихся жилых комплекса от «Рисана», в которых ведутся продажи, вошли в топ-100 лучших новостроек в России по потребительским качествам жилья. Об этом свидетельствуют данные Единого ресурса застройщиков.

В Пензенской области лидером рейтинга стал квартал возможностей Upgrade. Он расположился в Дальнем Арбекове на склоне холма у пруда, где панорама города гармонично сочетается с видом на искрящуюся водную гладь. Квартиры продаются в семейных строениях переменной этажности с камерным двором и подземным паркингом и в одноподъездных башнях.

Квартал Kontinent на Западной Поляне стал лучшим в Пензе среди проектов бизнес-класса. Жители областного центра проявили к нему большой интерес, поэтому из трех строящихся очередей квартиры от застройщика остались только в последней. Есть жилье с потолками 3,2 метра и окнами 2,1 метра, угловым остеклением. Каждая башня названа в честь одного из континентов, а огромные лобби оформлены в заданной тематике.

Скандинавский квартал Norwood - в пятерке лучших ЖК Пензенской области. Он находится в нескольких минутах от центра, на улице Измайлова. Район отличается насыщенной инфраструктурой, но развивается и дальше: прямо на территории квартала будет свой пешеходный бульвар с кафе и магазинами, неподалеку строится новая школа, а в пешей доступности намечено построить дворец игровых видов спорта.

Квартал «Зеландия» замыкает сотню лучших жилых комплексов страны. Это четыре дома с выразительными фасадами, сочетающими лаймовый, графитовый и белый цвета. Они образуют тихий двор для отдыха и игр малышей, а за периметром расположено ядро активности с зоной воркаута, дорожкой для бега и спортплощадкой с трибунами, а также игровым городком для школьников. Первый этап строительства намечено сдать уже через полгода.

Из оценок каждого ЖК складывается рейтинг застройщика по потребительским качествам жилья. В Пензенской области «Рисан» возглавляет его уже девятый месяц подряд.

Кроме того, «Рисан» неукоснительно сохраняет наивысший рейтинг портала ЕРЗ.РФ, 5 баллов, по показателю своевременности ввода жилья. В России такой рейтинг имеет лишь треть застройщиков.

Больше о проектах компании можно узнать на сайте risan-penza.ru.